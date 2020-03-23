Жителя Крыма задержали за призывы к терроризму

В Джанкое возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего крымчанина.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении ФСБ, на своей странице в социальной сети молодой человек разместил видеоролики, содержащие призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма.

Мужчину задержали, вину он признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Джанкойцу грозит до четырех лет лишения свободы.

Джанкой, Лиана Макоба

Джанкой. Другие новости 23.03.20

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