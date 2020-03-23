В Молдове обвинили Почаевскую лавру в распространении коронавируса

Премьер-министр Молдовы Ион Кику обратился к верующим страны с призывом отказаться от посещения церквей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением Кику выступил после того, как молдавские медики выявили коронавирус у восьми вернувшихся из Украины паломников.

Модавские СМИ утверждают, что все они недавно посетили православную святыню – Свято-Успенскую Почаевскую лавру на Западной Украине.

«Граждане, которые поехали во время эпицентра эпидемии в монастырь, в Украину, и теперь уже восемь зараженных людей оттуда, и есть риск того, что весь тот автобус инфицирован. Ничто нас не спасет, если мы неосознанно едем инфицироваться», – заявил премьер и попросил граждан не ходить в церкви на богослужения.

«Никто не может вас проводить, никто не может провести обряд. Поэтому прошу, подумайте еще раз, когда решите идти в церковь. Воздержитесь!» – призвал молдавских верующих Ион Кику.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.03.20

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