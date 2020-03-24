Министр ЖКХ Крыма удержал свой нелегкий портфель

Глава Крыма Сергей Аксенов переназначил министра жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующие указы об увольнении в связи с истечением срока полномочий и о повторном назначении на должность Дмитрия Черняева опубликованы на официальном портале правительства РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 42-летнего Черняева связывают с ВТБ, одним из акционеров которого является банк «Россия», на 37,5% принадлежащий Юрию Ковальчуку. Банк «Россия», напомним, одним из первых начал работать в российском Крыму.

Черняев с 2015 по 2018 год являлся генеральным директором ООО «Сочиводоканал». Эта частная компания арендовала коммунальную систему водопровода и канализации Сочи, через некоторое время сочинцы начали жаловаться на завышенные тарифы, некачественные услуги и отказ компании работать на проблемных сетях. В 2016 году администрация города через суд пыталась разорвать договор с фирмой Черняева, но после двух лет судебных разбирательств Арбитражный суд Краснодарского края в удовлетворении иска отказал.

Министром ЖКХ Крыма Черняева назначили в январе 2019 года. Представляя его кабмину Аксенов заявил: «Это специалист, который проработал в сфере ЖКХ в других городах России. По всем организациям о нем только положительные характеристики. Уверен, Дмитрий Дмитриевич сможет сплотить коллектив и решить поставленные задачи».

В первую очередь, новый министр должен был реорганизовать водное хозяйство и снять проблему дефицита воды в Крыму. Но пока не смог. Не удалось ему и вывести на расчетные показатели программы переселения граждан из ветхо-аварийного жилья и капремонта, до сих пор не принята новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами.

О том, что Черняева собираются заменить, в кабмине РК заговорили осенью минувшего года после перевыборов главы республики. В результате он несколько месяцев проработал в статусе исполняющего обязанности, но Аксенов его все-таки утвердил на новый срок.

Отметим, Черняев – это пятый министр ЖКХ Крыма за 6 лет пребывания в составе России.

Симферополь, Лиана Макоба

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