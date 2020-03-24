Все в кино: в Крыму игнорируют меры безопасности по коронавирусу

В Крыму игнорируют меры безопасности, установленные правительством республики для профилактики распространения коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на запрет проводить массовые мероприятия с участием более 50 человек, работают все кинотеатры. Проверка, проведенная вчера в Симферополе, показала, что наполняемость кинозалов значительно превышает разрешенный уровень. Особенно активно посещают кино школьники.

Министерству культуры Крыма дано поручение сегодня же провести работу с руководителями всех развлекательных учреждений и ограничить посещаемость.

«Пусть в шахматном порядке билеты продают. Через два, через три кресла», – предложил схему заполнения залов глава РК Сергей Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.03.20

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