Крым не готов к переходу на дистанционное обучение: интернет измеряют в мегапикселях

Крым оказался не готов к переходу на дистанционное обучение.

Как уже сообщал «Новый День», все учебные заведения республики, кроме детских садов, переведены на удаленный доступ. Сейчас в большинстве школ начались весенние каникулы, но со следующей недели общеобразовательные учреждения должны перейти на дистанционное обучение.

Однако оказалось, что далеко не все готовы к работе в подобных условиях. В принципе, все школы подключены к интернету, но скорость передачи данных везде разная: «Где-то 100 мегапикселей, а где-то 50», – сообщила сегодня на заседании оперативного республиканского штаба по коронавирусу представитель министерства образования РК (возможно, чиновница перепутала пиксели с битами, но, может быть, в отдельных регионах Крыма интернет, действительно, отличается оригинальными характеристиками).

На вопрос, сколько детей не имеет дома доступа к компьютеру и интернету, та же чиновница сообщила, что пока есть данные о 1 тысяче 370 детях, но это не точно. Проблемы в том, что не все школьники имеют технические возможности для дистанционного образования, в минобразе не видят: «Информацию можно и по телефону передать, и учебники никто не отменял», – заявила представитель ведомства.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.03.20

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