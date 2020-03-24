В Крыму предложили лишить малообеспеченных школьников льгот на общественный транспорт

В Крыму предложили лишить детей из малоимущих льгот на общественный транспорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день школьники из малообеспеченных семей имеют право ездить в общественном транспорте бесплатно. Но в условиях пандемии коронавируса их передвижения следует ограничить, считают в министерстве образования РК, тем более, что школьников перевели на дистанционное обучение с целью защитить от инфекции, а не устроить дополнительный отдых.

Поэтому ведомство предложило главе Крыма Сергею Аксенову на время лишить школьников льгот, сославшись на опыт других регионов, не побоявшихся ввести столь непопулярную меру.

Аксенов отнесся к инициативе пока без энтузиазма.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.03.20

Крым не готов к переходу на дистанционное обучение: интернет измеряют в мегапикселях. / Спецслужбы разоблачили крупную группировку хакеров. / Все в кино: в Крыму игнорируют меры безопасности по коронавирусу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»