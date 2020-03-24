Поставщики начали поднимать цены на противовирусные препараты

В Крыму решили внести изменения в список жизненно важных лекарственных препаратов. Это необходимо для сдерживания цен на продукцию, необходимую для профилактики и борьбы с коронавирусом. В частности, речь идет об антисептических средствах.

Как уже сообщал «Новый День», производители подняли цены на антисептики, в состав которых входить спирт, в 3 – 4 раза. Но власти в данном случае не могут повлиять на ценообразование, так как их полномочия распространяются только на препараты, включенные в список жизненно важных.

Ситуация осложняется тем, что на территории Крыма нет ни одного производителя антисептиков. В результате возник дефицит. Сейчас парфюмерные предприятия РК разрабатывают подобную продукцию на основе эфирных масле и гидролатов, но когда будет запущено производство – неизвестно.

Отмечены проблемы и с противовирусными препаратами: во-первых, поставщики начали требовать полную предоплату, во-вторых, повышают цены на 20% – 40%.

Принято решение обо всех случаях повышения цены на препараты сообщать в федеральный штаб по коронавирусу с просьбой лишить подобных поставщиков господдержки.

Кроме того, глава РК Сергей Аксенов поручил «публиковать имена и названия спекулянтов». И рассмотреть возможность включения в список жизненно важных все необходимые для профилактики и борьбы с коронавирусом препараты, чтобы правительство республики могло регулировать на них цены.

Симферополь, Лиана Макоба

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