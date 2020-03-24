В Киеве выражают тревогу в связи с возможной отменой антироссийских санкций

Пандемия коронавируса и грянувший кризис резко актуализировали в ЕС вопрос скорейшего восстановления европейско-российских экономических отношений.

Стнятие антироссийских санкций – вопрос ближайшего времени, тем более, если Украина выйдет из Минских соглашений по Донбассу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политик и экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, угодившей в кризис Европе срочно требуется открытие российского рынка и возобновление торговли.

«Весь мир давит на Украину, чтобы она выполняла «Минские соглашения». Если Украина в одностороннем порядке выйдет, это будет означать, что все санкции с Российской Федерации будут сняты сразу, а в адрес Украины могут быть применены, это факт. Мы ничего полезного нашим соседям не предлагаем. За время Порошенко у нас был конфликт с поляками, с венграми, с кем только не было.

Что мы можем предложить Европе? А Россия предлагает огромный рынок, у них огромный товарооборот, они являются поставщиками газа и скоро будут обходиться, к нашему сожалению, без нас, когда достроят обводящие газопроводы. Им есть что делить и что зарабатывать вместе. Им проще дружить против нас. И если Украина отдаст этот шанс, так и будет в мгновение ока», – приводит слова Мураева «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.03.20

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