В Крыму подтверждено 6 новых случаев коронавируса

В Крыму подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,все заболевшие – жители республики, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран. Четверо – члены одной семьи, совершившей туристический круиз в ОАЭ. Еще 2 человека привезли инфекцию из Литвы и Бельгии.

Всем заболевшим диагнозы подтверждены лабораторно в установленном порядке. Все больные госпитализированы в инфекционные отделения.

У 4 инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших – состояние средней степени тяжести.

«Пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом министерства здравоохранения.

Определён круг контактных. Лица из числа близких контактов – госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование данных лиц, – сообщил Аксенов. – Обращаюсь к гражданам, возвращающимся из зарубежных поездок: вам необходимо соблюдать строгий режим самоизоляции на дому, сообщить о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров «горячей» линии, которые работают в министерствах и ведомствах республики.

Всем гражданам, а особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены. При ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. Рекомендую всем воздержаться от поездок в зарубежные страны и другие регионы с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, если в этом нет жизненной необходимости, придерживаться рекомендаций, которые выносит по итогам заседания Оперативный штаб. Всю интересующую информацию вы можете найти на официальном сайте Оперативного штаба, ведомств, министерств, учреждений».

Симферополь, Лиана Макоба

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