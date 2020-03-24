Германия согласилась вывезти украинцев из самых «отдалённых уголков мира»

Правительство ФРГ ответило согласием на просьбу МИД Украины помочь с вывозом на родину застрявших по всему миру украинцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после общения по телефону со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Сообщается, что пилотам немецких самолётов отдан приказ подбирать в аэропортах дальних стран граждан «Незалежной».

«Я благодарен моему немецкому коллеге за то, что он поддержал нашу просьбу о том, чтобы немецкие самолеты забирали наших граждан из отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда мы уже будем помогать им добираться домой», – заявил Кулеба.

По его словам, больше всего украинцев скопилось в странах Латинской Америки.

Ранее к вывозу украинцев подключились польские авиакомпании.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.03.20

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