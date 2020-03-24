В Крыму погиб годовалый ребенок

В Крыму погибла годовалая девочка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, трагедия произошла в Симферопольском районе на частном подворье.

Мать оставила ребенка в коляске спать на улице и ушла в дом заниматься другими делами. Периодически она проверяла малышку, но та продолжала спать.

Когда домой из школы вернулся старший сын, женщина попросила его присмотреть за сестрой. Школьник обнаружил тело девочки в искусственном пруду, устроенном во дворе. Спасти ее не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неострожности».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.03.20

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