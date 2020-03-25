Более 1 тысячи севастопольцев могли контактировать с зараженными коронавирусом

Более 1 тысячи жителей Севастополя в течение последних двух недель вернулись из-за границы и сейчас находятся под наблюдением. Об этом сообщили врио губернатора Михаил Развожаев. По словам градоначальника первые тесты на коронавирус дали отрицательный результат, повторные анализы каждый сдать на 10-ый день после возвращения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение второй полвины марта в инфекционные отделения были госпитализированы 17 севастопольцев, прибывших из-за границы – у них появились симптомы острых респираторных инфекций. Развожаев заявил, что среди них подтвержденных случаев коронавируса тоже нет.

Минувшей ночью вместе с семьями госпитализировали еще двух горожан: девушка вернулась из Великобритании, а молодой человек – из Франции. Как оказалось, вместе с ними летели зараженные. Поэтому решено их изолировать вместе с близкими до полученяи результатов анализов.

Подтвержденных случаев коронавируса в Севастополе пока нет, подчеркнул губернатор.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 25.03.20

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