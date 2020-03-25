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Среда, 25 марта 2020, 10:46 мск

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В Крыму запретили курить кальян

В Крыму запретили курить кальян в общественных местах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство РК приняло решение закрыть все ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и кальянные. Бары и рестораны пока работают в прежнем режиме, но курить в них кальян, а также в любых других общественных местах запрещено.

Кальянщиков, а также персонал ночных клубов, кинотеатров и других вынужденно закрытых заведений обещали трудоустроить через службу занятости.

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