В Крыму решили ограничить турпоток

В Крыму вводят ограничения по турпотоку на апрель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов запретил в течение ближайшего месяца открывать дополнительные авиа и железнодорожные рейсы. Министерству курортов и туризма дано поручение связаться с туроператорами и остановить формирование дополнительных групп.

Туристам, уже забронировавшим места в крымских отелях, отказывать не будут: работу с ними оставили на совести отельеров: «Они могут принимать, если хотят, но должны помнить: один зараженный, обнаруженный на их территории, поставит для них крест на всем сезоне».

Приостанавливается санаторно-курортное лечение льготных категорий.

По словам Сергея Аксенова, ограничение турпотока в апреле необходимо для того, чтобы не сорвать весь сезон: «Деньги (от туристов) будут небольшие в налоговом плане, но повлекут дурные расходы бюджета (на исправление ситуации), и никакие доходы нас не спасут», – заявил глава РК.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.03.20

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