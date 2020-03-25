В здание Совета министра Крыма будут пускать только избранных

В кабинете министров Крыма ограничили доступ посетителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер-министр РК Юрий Гоцанюк подписал распоряжение о работе Совета министров в режиме повышенной готовности.

«С целью предотвращения распространения новой корона вирусной инфекции (2019 nCoV) на территории Республики Крым установить временный пропускной режим в административном здании Совета министров Республики Крым (Симферополь, пр. Кирова, 13) на период действия режима повышенной готовности», – говорится в документе.

В соответствии с распоряжением, допускать в здание должны только:

Главу РК

Председателю Совета министров РК

Заместителей премьер-министра

Руководителей исполнительных органов государственной власти РК и их заместителей

Сотрудников аппарата Совета министров РК

Руководителей учреждений и предприятий, отнесенных к ведению аппарата Совмина

Глав муниципальных образований РК

Сотрудников организаций, осуществляющих свою деятельность в здании Совмина

Председателя Госсовета РК

Вице-спикеров и депутатов Госсовета

Депутатов Госдумы РФ и сенаторов

Членов оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса на территории РК и приглашѐнных на его заседания.

Кроме того, попасть в кабмин смогут те, кто прибыл с рабочим визитом к первым руководителям РК – передвигаться по зданию им разрешено исключительно в сопровождении помощников тех, к кому они направляются.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.03.20

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