В здание Совета министра Крыма будут пускать только избранных

В кабинете министров Крыма ограничили доступ посетителей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер-министр РК Юрий Гоцанюк подписал распоряжение о работе Совета министров в режиме повышенной готовности.
«С целью предотвращения распространения новой корона вирусной инфекции (2019 nCoV) на территории Республики Крым установить временный пропускной режим в административном здании Совета министров Республики Крым (Симферополь, пр. Кирова, 13) на период действия режима повышенной готовности», – говорится в документе.
В соответствии с распоряжением, допускать в здание должны только:
- Главу РК
- Председателю Совета министров РК
- Заместителей премьер-министра
- Руководителей исполнительных органов государственной власти РК и их заместителей
- Сотрудников аппарата Совета министров РК
- Руководителей учреждений и предприятий, отнесенных к ведению аппарата Совмина
- Глав муниципальных образований РК
- Сотрудников организаций, осуществляющих свою деятельность в здании Совмина
- Председателя Госсовета РК
- Вице-спикеров и депутатов Госсовета
- Депутатов Госдумы РФ и сенаторов
- Членов оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса на территории РК и приглашѐнных на его заседания.
Кроме того, попасть в кабмин смогут те, кто прибыл с рабочим визитом к первым руководителям РК – передвигаться по зданию им разрешено исключительно в сопровождении помощников тех, к кому они направляются.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 25.03.20
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