Глава Крыма поручил отработать «все приемы рукопашного боя» на тех, кто скрыл факт пребывания за границей

В Крыму решили жестко наказывать тех, кто скрыл информацию о пребывании за границей.

Как уже сообщал «Новый День», крымчане, возвращающиеся на полуостров с территории Украины массово отрицают факты посещения третьих стран, что ставит под угрозу заражения большое количество человек. В частности, первый заболевший в Крыму – житель Евпатории сначала скрывал, что посещал Францию и Польшу, а потом отрицал факт выхода на работу, хотя его коллеги сами сообщили об этом в Роспотребнадзор. В результате круг контактировавших с ним существенно расширился через несколько дней после его госпитализации – его коллеги почти неделю могли разносить инфекцию по всему Крыму, не подозревая об опасности.

И таких случаев в Крыму масса. А если учесть, что у многих крымчан есть сразу 4 паспорта – внутренние и заграничные документы граждан РФ и Украины – установить схемы их передвижения бывает очень сложно.

Глава РК Сергей Аксенов потребовал привлечь к уголовной ответственности всех, кто скрыл свое пребывание за границей. «До тех пор, пока хотя бы одного не привлечем, все разговоры будут бесполезны, – заявил он. – Накажите первого: отработайте все приемы рукопашного боя. Всех, кто засветился в сокрытии, нужно оперативно привлекать к уголовной ответственности».

Он также предложил публиковать имена тех, кто пытался утаить факты посещения зараженных стран.

«Чем жестче мы сейчас примем меры и дисциплинированнее будем их исполнять, тем быстрее минуем эту «картину». Если ничего не будем соблюдать, то это будет длиться еще год, а может полтора. Считаю, что чрезвычайную ситуацию нужно подавить еще в зародыше – и все», – подчеркнул Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.03.20

В здание Совета министра Крыма будут пускать только избранных. / В Крыму решили ограничить турпоток. / В Крыму запретили курить кальян. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»