Сами не болеют, но заразны: у большинства заразившихся крымчан коронавирус протекает бессимптомно

У большинства крымчан, заразившихся коронавирусом, инфекция протекает бессимптомно. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Как уже сообщал «Новый День» на сегодняшний день в Крыму подтверждено 7 случаев заражения. Среди заболевших семья из 4 человек, вернувшаяся из Арабских Эмиратов. Но только один из них имеет клинические проявления. В данный момент болезнь у него перешла в стадию пневмонии, плюс у мужчины есть хроническое заболевание. Остальные трое никаких проявлений инфекции не чувствуют, но заразны для окружающих. Несмотря на то, что семья самоизолировалась, по дороге они имели много контактов: сначала прилетели в Москву, потом в Краснодар, откуда на автобусе отправились в Симферополь, а оттуда – на такси в Ялту.

Немало хлопот доставит медикам и крымчанка, вернувшаяся из Латвии: она прилетела из Риги в Москву, а оттуда вылетела в Крым. В самолете вместе с ней находились 115 человек, всех сейчас разыскивают сотрудники Роспотребнадзора.

У самой крымчанки инфекция протекает бессимптомно.

Всего на сегодняшний день коронавирус подтвержден у 7 жителей Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

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