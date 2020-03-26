Иностранцев в Крыму лишили земли

Президент РФ Владимир Путин расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть собственностью иностранцев и зарубежных юридических лиц.

В список вошло большинство районов Крыма и округов Севастополя, все прибрежные города Крыма.

Запрет не распространяется на три района Крыма – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, они не граничат с Украиной и не имеют выхода к Черному морю. По этой же причине в перечень не вошел Верхнесадовский муниципальный округ Севастополя, не соприкасающийся с внешними границами России.

Перечень был утвержден в 2011 году и до сих пор редактировался единственный раз – в 2016 г, тогда правка не включала в себя упоминания территорий Крыма и Севастополя.

Учитывая реальное положение дел, можно предположить: в первую очередь запрет коснется граждан Украины и украинских юридических лиц, владеющих многочисленными земельными участками на Южнобережье и в Севастополе.

Можно предположить, что за принятием этого документа последует множество судебных исков, вызванных неопределенным положением объектов недвижимости и земли под нею. Тем более что республиканские власти Крыма и органы местного самоуправления давно проводят политику выдавливания не только украинских землевладельцев, но и инвесторов и арендаторов с территории полуострова.

Например, Украина считает своей собственностью специализированный санаторий им. Семашко в Симеизе, российская база ЕГРЮЛ показывает двух других собственников: субъект РФ Республику Крым и минэкономразвития Крыма – без указания их долей. Директором в обеих базах числится Игорь Иоффе.

Не известно, кому принадлежит Балаклавское рудоуправление – крупнейшее предприятие по добыче камня и производству взрывчатых веществ, которое ранее контролировал украинский бизнесмен Вадим Новинский.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ялты судится с ООО «Бизнес-Безопасность» (Киев) о взыскании задолженности по арендной плате и расторжении договора аренды (от 2006 года) земельного участка общей площадью 0,1361 га, расположенного в Симеизе. Этот иск отличается от других подобных тем, что в украинской базе юридических лиц конечными бенефициарами компании уже указаны граждане РФ Татьяна Буйдо и Вадим Петрухин.

Во многих крымских предприятиях среди учредителей числятся кипрские компании.

Есть еще один интересный нюанс: многие крымчане не сдали украинские паспорта и даже оформили на их основе загранпаспорта Украины. Следовательно задекларировали себя как граждане соседней страны и тоже не могут владеть замлей на большей части Крыма.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 26.03.20

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