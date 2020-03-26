В Крыму закроют большинство магазинов и отменят льготы на транспорты

В Крыму предлагают до 5 апреля закрыть все магазины, кроме продуктовых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея прозвучала сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу при главе РК.

«Раз уж такой жесткий карантин, не надо бродить по магазинам и выбирать одежду», – заявила министр труда и социальных отношений Крыма Елена Романовская.

Глава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовета Владимира Константинов отказались принимать по этому поводу отдельное распоряжение, заявив, что эти меры прописаны в федеральных документах. А вот второе предложение Романовской одобрено: отменить до 5 апреля все льготы на проезд в общественном транспорте, чтобы как можно больше ограничить передвижение пенсионеров и школьников в течение карантинной недели.

Симферополь, Лиана Макоба

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