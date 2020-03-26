Российские производители масок отказываются работать по госконтрактам – им выгоднее продавать продукцию небольшими партиями, меняя цену в зависимости от спроса. Об этом сегодня завили в правительстве Республики Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове, как и +9/в других регионах России, сложился острый дефицит медицинских масок: в продаже их нет уже несколько недель. Есть небольшой запас, который используется только для медиков, при этом в ряде медицинских учреждений вынуждены шить маски самостоятельно из подручных материалов.

Власти РК требуют, чтобы в масках ходили сотрудники общественного транспорта, торговли, сферы услуг, однако взять их негде. Поэтому власти усиленно ищут поставщиков, чтобы разместить крупные заказы.

«Мы нашли маски по хорошей цене – 18 рублей 50 копеек. Размесили заказ на 2 млн штук, но поставщик не захотел работать по госконтракту, ему выгоднее работать так», – сообщили в правительстве РК.

В результате пока крымчанам приходится довольствоваться нестерильными китайскими марлевыми масками (они поступят в ближайшее время и будут распределены по бюджетным учреждениям) и искать новых поставщиков.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.03.20

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