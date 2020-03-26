Крымчанам добавили дополнительных выходных

Крымчанам добавили три дополнительных выходных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов подписал указ, в соответствии с которым нерабочими и праздничными объявляются дни, совпадающие с религиозными праздниками.

«Объявить нерабочими праздничными днями: 20 апреля 2020 года – в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения; 25 мая 2020 года – в связи с празднованием Ораза-байрама; 8 июня 2020 года – в связи с празднованием Дня Святой Троицы; 31 июля 2020 года – в связи с празднованием Курбан-байрама», – говорится в документе.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочей в связи с распространением коронавируса неделю с 28 марта по 5 апреля.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.03.20

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