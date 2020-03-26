В Крыму посчитали запаса продуктов: иформация была озвучена сегодня на заседании оперативного штаба по профилактике и борьбе с коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выяснилось, что если не пополнять сформированные запасы, мясных консервов хватит на 46 дней, рыбных – на 33 дня, сахара – на 22 дня, муки (в зависимости от сорта и назначения) – на 14 – 34 дня, круп – на 26 дней, макаронных изделий – на 20.

Многие продавцы жалуются на то, что поставщики начали повышать отпускные цены. Но есть и факты необоснованного подорожания. Так, в отдельных районах продолжают расти цены на сахар, гречку, лук и яблоки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.03.20

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