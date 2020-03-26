В Евпатории вскрыли очередную коррупционную схему с участием чиновников

В Евпатории вскрыли очередную коррупционную схему с участием сотрудников городской администрации.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в ноябре 2017 года генеральный директор одной из фирм перечислил по фиктивным основаниям на счета индивидуальных предпринимателей, подконтрольных его знакомому, перечислил более 5,5 миллионов рублей. Эти деньги 48-летний житель Евпатории, контролирующий ИП, должен был передать должностным лицами местной администрации за общее покровительство при приемке работ по капитальному ремонту дворовых территорий.

Подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. По месту его жительства сотрудниками следственного отдела по городу Евпатории проведен обыск.

Возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 291.1 УК РФ).

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех участников данной схемы, устанавливается круг должностных лиц администрации города Евпатории, которые могли быть причастны к преступлению», – сообщили в ведомстве.

Евпатория, Лиана Макоба

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