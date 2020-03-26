В Крыму задержали подозреваемых в похищении человека

В Крыму задержали трех человек, подозреваемых в похищении жителя Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление было совершено 21 февраля в Челябинске. 30-летний мужчина поздно вечером отправился в супермаркет за смесью для ребенка. Видеокамеры зафиксировали, что челябинец вышел из магазина в 23:30, сложил покупки в багажник своей машины, но вдруг заговорил с мужчиной, стоявшим недалеко от его автомобиля. Потом захлопнул багажник, сел в машину собеседника и ухал вместе с ним.

После этого мужчина исчез.

В ходе следствия выяснилось, что собеседник челябинца незадолго до встречи купил в том же супермаркете энергетические напитки, перчатки и скотч.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве, но в начале марта пропавшего задержали в аэропорту Челябинска. Оказалось, что его похитили жители Крыма. Их объявили в розыск и несколько дней назад задержали на полуострове.

Другие подробности пока не сообщаются.

Симферополь, Лиана Макоба

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