Две дамы, один муж: в Ялте разбираются с вице-мэрами

В Ялте началось заседание городского Совета: депутаты должны назначить новых заместителей главы администрации.

Как стало известно РИА «Новый День», одним из вице-мэров станет главный архитектор Ялты Наталья Дитрих, вторым – руководитель аппарата администрации города, бывший заместитель мэра Сочи Ирина Романец.

Главный сюрприз сегодняшней «раскадровочки» – третий претендент на кресло вице-мэра. Это Артем Мальцев – муж сенатора РФ от РК Ольги Ковитиди.

Ялта, Анна Карпенко

Ялта. Другие новости 26.03.20

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