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Пятница, 27 марта 2020, 00:53 мск

Новости Крым

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В Севастополе закроют все предприятия общепита

В Севастополе на «карантинной неделе» будут закрыты все предприятия общепита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работа кафе, баров, ресторанов, столовых будет ограничена, в соответствии с распоряжением губернатора Михаила Развожаева, с 28 марта по 5 апреля. Еду можно будет заказать только на вынос или с доставкой на дом.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 26.03.20

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