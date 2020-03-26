В Севастополе закроют все предприятия общепита

В Севастополе на «карантинной неделе» будут закрыты все предприятия общепита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работа кафе, баров, ресторанов, столовых будет ограничена, в соответствии с распоряжением губернатора Михаила Развожаева, с 28 марта по 5 апреля. Еду можно будет заказать только на вынос или с доставкой на дом.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 26.03.20

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