В Крыму семь новых случаев коронавируса, разыскивают контактных

В Крыму зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего на сегодняшний день в РК зарегистрировано 14 подтвержденных случаев инфицирования. У 10 человек болезнь протекает бессимптомно.

70% заболевших находились в круизе по Арабским Эмиратам с 3 по 15 марта на круизном лайнере «Белиссимо». Власти РК просят всех, кто находился на этом корабле, немедленно сообщить о себе в Роспотребнадзор или по телефону горячей линии.

В трех случаях заболевшие люди не сообщили о себе властям и об инфицировании стало известно только после обращения за медицинской помощью. В одном случае был нарушен режим самоизоляции, материалы по этому факту передаются в МВД.

На полуострове разыскиваются люди, контактировавшие с заболевшими. В частности, пока не могут установить 22 человек, которые вместе с заболевшими ехали 16 марта на автобусе с автостанции Краснодара в Симферополь. Микроавтобус «Мерседес» ориентировочно отправился из Краснодара в 10 часов, так же просят откликнутся тех, кто выехал с автостанции Краснодара в Симферополь 16 марта в 12 часов на микроавтобусе «Мерседес Спринтер».

Всего под медицинским наблюдением в Крыму сейчас находятся более 2 тысяч человек, под динамическим наблюдением – около 2 тысяч 200 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.03.20

В России приостанавливается деятельность курортов и общепита. / В Севастополе закроют все предприятия общепита. / Украинские гастарбайтеры научились обманывать тепловизоры на границе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»