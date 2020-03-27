Всех пожилых и хроников в Крыму отправили на самоизоляцию

В Крыму отправили на карантин пожилых и страдающих тяжелыми патологиями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство РК распорядилось ввести режим самоизоляции для всех жителей республики старше 65 лет, а также крымчан, страдающих хроническими заболеваниями, попадающими в группу риска. Это значит, что таким людям запрещено выходить из дома и контактировать с другими людьми, кроме тех, кто за ними ухаживает, а также сотрудников медицинских и социальных служб.

Ограничения введены пока до 5 апреля.

Кроме того, с 28 мата по 14 апреля отменяются все льготы на проезд в общественном транспорте (трамваях, автобусах, троллейбусах) как на городских, так и на пригородных и междугородних маршрутах., а также в железнодорожном транспорте пригородного и дальнего следования.

Симферополь, Лиана Макоба

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