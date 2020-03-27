В Севастополе зафиксированы первые случаи коронавируса

В Севастополе зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом – сразу пять. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболевшие вернулись из поездок по Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии.

«Состояние заболевших медики оценивают удовлетворительно, течение заболевания бессимптомное, – рассказал Развожаев. – К сожалению, эти люди не сообщили о себе, и их выявили работники штаба. Ещё раз призываю всех – не подвергайте жизнь окружающих опасности и своевременно сообщайте о себе».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям: +7(8692) 227-227.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 27.03.20

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