От Зеленского потребовали обратиться за помощью к России

Украине для предотвращения тотальной катастрофы в связи с ускорением распространения коронавируса по стране необходимо обращаться к любым государствам, которые имеют возможность оказать сейчас реальную помощь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким обращением к президенту страны выступил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.

По словам политолога, пора забыть политический страх и прекратить «болтать про совок» (в России).

В частности, Погребинский отметил, что Россия, как Китай и Южная Корея, производит в достаточно большом количестве тесты на коронавирус, и Украина могла бы попросить для себя партию.

«Да, президент говорит, что мы обращаемся и нам обещают помочь. Замечательно! Не мешало бы вместо того, чтобы болтать про «совок», сказать, что мы заинтересованы в том, чтобы все, кто может, нам помогли. В том числе и Российская Федерация. Что ты боишься сказать?», – негодует Погребинский.

Между тем, по мнению украинских экспертов, Киев боится обращаться за помощью к России, так как, по словам политиков, это может быть якобы расценено Западом как сигнал к отмене антироссийских санкций.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.03.20

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