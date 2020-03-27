российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 марта 2020, 17:10 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Виннице некому принимать роды – акушеры слегли с коронавирусом

На Украине в Виннице закрыли акушерское отделение областного роддома.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», у большинства сотрудниц акушерского корпуса обнаружена коронавирусная инфекция.

Сообщается, что в оставшемся без акушеров медучереждении осталось более 20 пациенток.

«Акушерский корпус родильного дома №2 закрыт на карантин, там находится 7 рожениц и 14 беременных. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым. Сегодня будет продолжен сбор биологического материала для исследования пациентов и персонала. Обстоятельства, конечно, требуют удерживать их на карантине до получения результатов обследования на наличие коронавируса», – заявил директор департамента здравоохранения Винницкого городского совета Александр Шиш.

Кроме того, отправлены на самоизоляцию и другие сотрудники медучреждения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.03.20

От Зеленского потребовали обратиться за помощью к России. / Один из отелей Севастополя закрыли из-за коронавируса, постояльцев разыскивают. / В Севастополе зафиксированы первые случаи коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,