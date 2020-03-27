Один из отелей Севастополя закрыли из-за коронавируса, постояльцев разыскивают

В Севастополе закрыли на карантин отель «Аквамарин»: у одной из постояльцев подтвержден коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина прибыла из Великобритании и жила в отдельном корпусе – личных апартаментах отельного комплекса «Аквамарин».

«Это фактически отдельно стоящий жилой дом, – уточнили в правительстве. – Сейчас женщина вместе с семьей находится в режиме изоляции. Мы установили, что за пределы комплекса она не выходила. На территории отельного комплекса «Аквамарин» вводится карантинный режим».

Всех постояльцев и посетителей отеля на 14 дней переводят в режим самоизоляции. Некоторых из них еще не нашли и просят сообщить о себе в Роспотребнадзор.

Отметим, что накануне в правительстве Севастополя всерьез обсуждали вопрос о закрытии города – чтобы туристы не привезли «заразу».

Сейчас вопрос снят: все туристические объекты должны быть закрыты по распоряжению правительства РФ, а закрывать город от возвращающихся домой севастопольцев не будут.

Напомним, на сегодняшний день в Севастополе подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусом, в РК – 14.

Севастополь, Новый День, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 27.03.20

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