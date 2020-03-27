Пушилин запретил гражданам ДНР выезд в Россию

В ДНР с сегодняшнего числа запрещён выезд в Россию всем жителям – как с украинскими, так и российскими паспортами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», указ подписал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Это связано с тем, что ДНР не может объявить выходную неделю, как это сделала Россия. Ограничение на выезд вводится на 14 дней. На въезд в республику граница остаётся открытой.

«По ряду причин, включая экономические, мы не можем себе позволить полную остановку предприятий и объявить какой-то период нерабочим, тем более что, повторюсь, на данный момент у нас заболевших COVID-19 нет. Но мы вынуждены будем объявить чрезвычайное положение, если выявим инфицированных, потому что во главу угла ставим жизнь и здоровье наших граждан», – заявил Пушилин.

Меры о введении ограничений опубликованы на сайте главы республики.

1. Выезд на территорию Российской Федерации временно ограничен, за исключением особых, экстренных, случаев. Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок без крайней необходимости.

2. Все въезжающие граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней. Вводятся меры ответственности за нарушения этого обязательства.

«При этом – особо обращаю внимание – на то, что рынки и продовольственные магазины продолжают работать в обычном режиме», – добавил Пушилин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.03.20

Зеленский бросил на польской границе тысячи украинцев. / В Виннице некому принимать роды – акушеры слегли с коронавирусом. / От Зеленского потребовали обратиться за помощью к России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»