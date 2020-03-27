В Крыму прекратили прием туристов и курортников

Санатории Крыма прекратил прием отдыхающих.

Как уже сообщал «Новый День», премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 июня закрыть все объекты санаторно-курортного комплекса и турсферы. Глава РК Сергей Аксенов уже подписал соответствующий указ.

«С 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглосуточного действия и гостиницах, иных средствах размещения, расположенных в Республике Крым, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках», – говорится в документе.

Те, кто сейчас находится в крымских санаториях и домах отдыха, дождутся окончания действия путевки. Покидать территорию санаториев и туркомплексов им запрещено.

При этом в соцсетях сообщается, что в некоторых отелях наблюдается форсированное заселение. Особенно это касается дорогих гостиниц. Например, в Мрию часть новых отдыхающих приехала сегодня.

Те, кто не успел добраться до Крыма, переживают, как возвращать оплаченную бронь (некоторые заранее заплатили 100%), а также возвращать деньги за дорогу (многие, чтобы сэкономить, приобретают невозвратные билеты на самолет).

Есть такие, кто заявляет, что дома его не удержат никакие запреты – они приедут в Крым и будут отдыхать в частном секторе. Им отвечают, что приехать можно, но чем заниматься – совершенно непонятно: купаться еще рано, а все остальное будет закрыто.

И действительно: в соответствии с указом Аксенова приостанавливается деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, бассейнов, аквапарков, спа и фитнес-центров, спортивных и тренажерных залов, работа салонов красоты, бань и саун. Запрещено проведение досуговых, зрелищных, физкультурных, выставочных, просветительских, рекламных и других мероприятий с очным присутствием граждан. Запрещено посещение гражданами различных зданий и сооружений для проведения указанных мероприятий.

В ближайшие дни – с 28 марта по 5 апреля – не будут работать предприятия общепита ( еду можно будет заказывать только на вынос или на дом), а также все магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости, и аптек.

Отдельным распоряжением главы Крыма закрыт Воронцовский дворец: несмотря на то, что запрет на подобного рода деятельность действует уже несколько дней, во дворец продолжали массово привозить туристов – по 600 – 800 человек в день.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.03.20

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