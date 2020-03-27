Крымчанку в инвалидном кресле забыли в аэропорту Санкт-Петербурга

Жительницу Севастополя в инвалидном кресле забыли в аэропорту Санкт-Петербурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девушке сделали операцию в НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена. Передвигаться самостоятельно она не может – нога еще не зажила. Сегодня она должна была вернуться в Крым рейсом в 16:05.

Спецмашина привезла ее из больницы в аэропорт, девушку передали сотруднику спецслужбы аэропорта: тот усадил ее в инвалидную коляску, привез в комнату ожидания и куда-то ушел.

Учитывая состояние здоровья крымчанки, ей купили билет, предусматривающий патронаж до места в самолете, но борт улетел без нее.

И сейчас, как утверждают родственники девушки, никто не хочет брать на себя ответственность за произошедшее – ни аэропорт, ни транспортная компания.

«Только «Аэрофлот» быстренько переоформил билет на завтрашний утренний рейс, – цитирует «Новый Севастополь» отчима девушки Дмитрий Закиров. – Самостоятельно передвигаться она не может – нога болит. В больнице ей постоянно давали обезболивающее. Нет ни воды, ни еды, она не может сама даже сходить в туалет».

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 27.03.20

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