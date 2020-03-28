В Севастополе ввели новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня и ориентировочно до 14 апреля отменен льготный проезд в автобусах, троллейбусах, на катерах и паромах.
До 1 июня запрещено бронировать мест, принимать и размещать людей в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, гостевых домах, оздоровительных детских лагерях и иных средствах размещения.
Регистрация брака возможна только в том случае, если на церемонии присутствуют не более 10 человек, включая сотрудников ЗАГСа0
Всех горожан призывают оставаться дома.
Севастополь, Илья Пелехов
Севастополь. Другие новости 27.03.20
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