Из банков в технику: крымчане закрывают вклады, чтобы скупить электронику

В преддверии вынужденных каникул крымчане решили обналичить свои банковские вклады в магазинах электроники и бытовой техники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последние две недели в Симферополе отмечается повышенный спрос на эти категории товаров. По словам консультантов, техника раскупается, как горячие пирожки, несмотря на то, что цены на нее растут в прямом смысле каждый день.

«Не успеваем переклеивать ценники», – пожаловался корреспонденту РИА «Новый День» продавец одного из салонов. «Извините, но этот картридж уже не 1240 рублей, а 1523 рубля. Сегодня подорожал», – в подтверждении своих слов сообщил он уже другим клиентам.

«Этого твердотельного накопителя нет уже даже на складе. С поставками из Китая сейчас есть сложности. У всех. Есть другой. Стоит 7700 рублей. Но это цена на сегодняшний день. Завтра все может поменяться», – рассказали в другом магазине.

Покупательский интерес понятен. После резкого скачка доллара жители полуострова пытаются спасти свои накопления от обесценивания, а кто-то покупает «рабочий инструмент». «Девушка сегодня приходила. Попросила собрать ей компьютер. Сказала, что отправили работать из дома, на удаленку. А работа серьезная, простым ноутом не отделаешься», – рассказали продавцы в салоне.

Новость о недельном «карантине», во время которого будут закрыты детские сады и офисы, увеселительные заведения, музеи, точки общепита, а также магазины, за исключением продовольственных, подтолкнула людей заглянуть в носки и банки, и не только трехлитровые. Ведь курс валют на каникулы не уходит.

Примечательно, что о закрытии банковских учреждений на неделю стало известно только в пятницу ближе к обеду. Но бдительные крымчане потянулись за сбережениями сразу после обращения к нации российского президента. Некоторые пожилые симферопольцы, хранящие свои пенсии на банковских картах, тоже поспешили «снять побольше».

«Вдруг банки закроют, а в банкоматах закончатся деньги. Кто их будет туда закладывать? Как я буду без наличных. Пусть дома полежат», – поделилась своими соображения 78-летняя жительница Симферополя Галина Ивановна.

52-летняя Евгения пришла в отделение одного из крымских банков, чтобы закрыть вклад, а деньги потратить на «хорошую стиралку, иначе все равно «сгорят». «Надо успеть сегодня выбрать и оформить все, а забрать можно и через неделю», – добавила крымчанка.

Некоторым пришедшим не повезло. В кассе закончились деньги и клиентов с извинениями отправили по другим отделениям.

Примечательно, что в пятницу сразу после обнародования указа главы Крыма Сергея Аксенова «Об ограничительных мерах» сотрудники банка попросили всех клиентов выйти из зала и начали принимать по двое. Собравшиеся «больше двух» граждане под дверями учреждений никого не беспокоили.

Под конец рабочего дня стало известно, что магазины электроники прекратят работу уже с 28 – 29 марта. «Нас закрыли. Но ваш заказ мы все равно заберем со склада и привезем», – заверили корреспондента «НД».

Симферополь, Оксана Мурзина

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