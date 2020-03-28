В Крыму подтвержден новый случай коронавирусной инфекции

В Республике Крым подтвержден новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вновь инфицированный человек контактировал с прибывшим из неблагополучной по коронавирусу страны, который, в свою очередь, не соблюдал режим самоизоляции.

«По данному случаю проводятся профилактические мероприятия. Определён круг контактных лиц. Лица из числа близких контактов – госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдения по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование указанных лиц.

Напоминаю гражданам, возвращающимся из зарубежных поездок: вам необходимо соблюдать строгий режим самоизоляции на дому во избежание распространения инфекции, в обязательном порядке сообщить о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров горячей линии, которые работают в министерствах и ведомствах республики», – сказал Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.03.20

Из банков в технику: крымчане закрывают вклады, чтобы скупить электронику. / В Севастополе ввели новые ограничительные меры. / Крымчанку в инвалидном кресле забыли в аэропорту Санкт-Петербурга. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»