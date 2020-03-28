Крымчане решили сбежать из-под карантина на Украину

Трое жителей Крыма решили сбежать из-под карантина на Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане недавно вернулись из-за границы и должны были уйти в режим самоизоляции – соответствующие постановления им были вручены в пункте пропуска во время въезда на полуостров.

Однако они этот требование проигнорировали и решили снова уехать за границу: их задержали в пунктах пропуска и отправили в обсерваторы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.03.20

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