В Крыму будет возбуждено первое уголовное дело за распространение коронавируса

В Крыму будет возбуждено первое уголовное дело за распространение опасной инфекции.
Как уже сообщал «Новый День», в РК выявлен первый «контактный случай» заражения: заболевшим оказался врач одного из медцентров, осматривавший инфицированного. Пациент, вернувшись из-за границы, нарушил режим самоизоляции и по личной инициативе отправился в клинику.
На данный момент выявлено 78 человек, контактировавших с заболевшими врачом и пациентом.
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил возбудить по этому факту уголовное дело.
По данным МВД, за вчерашний день в целом по РК установлено 17 случаев нарушения режима самоизоляции, решено всех нарушителей принудительно помещать в обсерваторы. При установлении фактов передачи инфекции от них другим людям будут возбуждаться уголовные дела.
Полиция заявляет, что получила 60 сообщений от крымчан о нарушении режима самоизоляции. Подтвердились только 50% фактов.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 28.03.20
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