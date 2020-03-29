Крым провалил экзамен на самодисциплину и ответственность

В Крыму провалили экзамен на самодисциплину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый нерабочий день – суббота, 28 марта, – показал, что крымчане не готовы по доброй воле соблюдать ограничительные меры.

По данным МВД, в республике наметилась негативная тенденция нарушения режима самоизоляции: только полиция установила 17 подобных фактов, еще о 30 сообщили крымчане.

Отметим, что за последнее время из-за границы вернулись 17 тысяч крымчан, место нахождения 19 из них до сих пор не установлено.

Предприниматели нарушают запрет на торговлю. Некоторых пришлось привлечь к ответственности за неповиновение, так как они открывались сразу после ухода проверяющих.

Так, комиссия правительства РК проехала вчера по 43 селам Симферопольского района и установила почти 200 работающих общественных точек, которые должны быть закрыты. Повторный объезд показал, что многие из них были вновь открыты через полчаса после отъезда проверяющих, а в некоторые села пришлось возвращаться трижды и вызывать полицию.

Вызывать правоохранительные органы пришлось и в отель «Ялта Интурист»: там работал бассейн.

Сами крымчане тоже вовсю нарушают рекомендации по профилактике коронавируса: люди начали компаниями собираться во дворах и парках, пенсионеры организуют стихийную торговлю, почти никто не носит масок (это и понятно – масок в свободной продаже нет).

На стоянке возле Красных пещер 28 марта было зафиксировано около 100 машин: «Это значит, что не менее 500 человек приехали», – резюмировали в правительстве РК.

Сергей Аксенов напомнил: «Карантин – это не отпуск и не каникулы. Все очень серьезно».

«В соцсетях звучат призывы закрыть Крым, закрыть мост. Это не мера. Мера – это когда вы сидите дома со своей семьей и не создаете ни для кого никакие проблемы. Если вы видите, что на набережной Ялты гуляет большое количество людей – значит, вы тоже там гуляете. Если вы увидели толпу на ярмарке – значит, вы тоже были на этой ярмарке. Наша задача – чтобы все сегодня были дома. Не контактировали с родственниками, с соседями, пожилыми родителями. Каждый из нас сегодня может получить инфекцию, потому что мы не знаем, кто из тех, с кем мы контактируем, был заражен, не самоизолировался и теперь является источником заражения. Мы просим: сами соблюдайте правила изоляции и элементарные меры профилактики», – поддержала его вице-премьер Елена Романовская Ирина Кивико.

Но крымчане этого пока, похоже, не понимают.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.03.20

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