Власти Крыма хотят закрыть комплекс «Ялта Интурист»

Гостиничный комплекс «Ялта Интурист» будет закрыт по решению суда. Основания – нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (п. 6.3 КоАП РФ).

Как уже сообщал «Новый День», 28 марта проверка правительства РК выявила что, вопреки запрету, на территории комплекса работает бассейн. Добровольно закрывать объекта администрация комплекса отказалась, пришлось вызывать полицию. Однако никаких выводов руководство отеля не сделало, и 29 марта проверяющие обнаружили на территории «Ялты Интуриста» не только открытый бассейн, но и функционирующие кафе и ресторан.

Составлены протоколы, документы переданы в суд. Наказание за подобное поведение предусматривает остановку деятельности организации на срок от 30 до 90 дней.

Аналогичные меры будут приняты в отношении двух отлей в Алуште и двух отелей в Феодосии, которые продолжают принимать постояльцев.

Стоит отметить, что практика прошлых лет показала: в Крыму подобные разбирательства обычно тянутся до конца сезона, и наказание вступает в силу тогда, когда от его исполнению провинившийся больших финансовых потерь не несет. Учитывая, что сейчас запрещен новый заезд во все санаторные и туристические объекты Крыма минимум до 1 июня, наказанный комплекс «Ялта Интурист» мало чем будет отличаться от законопослушных отелей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.03.20

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