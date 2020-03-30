Севастополь начинает изолироваться от мира

Севастополь начинает постепенно изолироваться от мира.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 по 5 апреля в городе будет закрыт автовокзал: билеты на междугородние автобусы, приобретенные на данный период, можно сдать без комиссии.

Кроме того, с 1 апреля в Севастополе перестанут ходить троллейбусы, а автобусы будут выходить на маршруты с 6 до 10 часов и с 16 до 23. В аналогичном режиме будут ходить катера, но последний рейсы будут отправляться не позже 20:00.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.03.20

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