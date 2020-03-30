Коронавирус проник в ЛНР

В Луганской народной республике зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

По его словам, больной заразился за пределами республики.

«На сегодняшний момент на территории республики зарегистрирован один случай заражения коронавирусом. Это завозной случай», – цитирует ТАСС главного санврача ЛНР.

В данный момент на обсервации в различных медучреждениях республики находятся 220 луганчан, ранее побывавших за пределами ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.03.20

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