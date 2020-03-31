В Крыму увеличилось число заболевших коронавирусом

В Крыму подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом.

Как уже сообщал «Новый День», один из крымчан, вернувшись из-за границы, не сообщил о себе в Роспотребнадзор и не ушел в режим самоизоляции, а отправился на осмотр в медцентр.

В результате инфекция подтвердилась не только у него, но и осмотревшего его врача, а теперь и у члена семьи медика. В круг контактных лиц вошли 34 человека, за ними установлено медицинское наблюдение. Таким образом, число заболевших в РК увеличилось до 16, среди них 14 завозных случаев и 2 «контактных».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.03.20

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