«Все меры только на бумаге»: набережная Ялты забита гуляющими

Жители Крыма утверждают, что все заявления местных и республиканских властей о предпринимаемых мерах по профилактике распространения коронавируса – это лишь декларации «на бумаге». В реальности все выглядит иначе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Ялты раскритиковали действия чиновников по недопущению массового скопления людей: несколько дней было заявлено, что набережная перекрыта, на деле – там гуляют, все, кто хочет.

«В Ялте третий день творится какой-то цирк!!! До сих пор не могут закрыть набережную и Приморский пляж!!! Были установлены заграждения, но возле них не поставили никакой охраны, – пишут ялтинцы в соцсетях. – В итоге люди просто отодвинули заграждения и продолжают толпами гулять по набережной и пляжу.

Три дня уже наблюдаем картину, как эти заграждения двигают туда – сюда, и трафик людей не прекращается. Сегодня полиция ездит по набережной на авто с громкоговорителем и пытается разогнать толпу, вот только пока они катаются туда – сюда, люди с другой стороны также продолжают проходить.

Почему не хватает ума выставить посты у заграждений? Кататься туда сюда это же веселей?! Конечно, здорово рассчитывать на сознательность граждан, но люди бывают разные, и разве не для этого ли издаются законы, чтобы первостепенно сделать все зависящее от органов власти, уважаемые представители администрации?! А не гулять как все три дня карантина на выходных...

В Ялте не так много мест для скопления трафика. Это набережная, Приморский и Массандровский пляжи, Пушкинская аллея и Пионерский парк. Но за три дня карантина проход на эти объекты так и не закрыли полноценно, а не на бумаге.

Зато в новостях пишут, что для посещения закрыли леса Крыма...»

Фото группы «Подслушано Ялта» (Vk)

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 31.03.20

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