Севастополь выставил кордоны на границах с Крымом

Севастополь выставил кордоны на городских границах: все автомобили, въезжающие в регион должны проходить тотальный контроль. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

«С сегодняшнего дня в Севастополе начинаем операцию по контролю за въездом в город. Вы знаете, что в большинстве регионов нашей страны введены обязательные меры самоизоляции, предусмотрены штраф за нарушение режима. Неоднократно говорилось во всех СМИ, что эта неделя сделана карантинной для того, чтобы люди находились дома. Между тем мы понимаем, что в Крым и Севастополь прибывает большое количество наших сограждан из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России. Они нарушают режим самоизоляции, – отметил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», развернуто пять блокпостов, на которых дежурят медики и полиция.

Пока в город пускают всех: только проверяют температуру, просят заполнить анкету с указанием, где въезжающий собирается жить, и предупреждают, что в городе закрыто все, кроме больниц, аптек и продуктовых магазинов.

По словам Развожаева, сегодня в Севастополь въехало несколько десятков машин из других регионов.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 31.03.20

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