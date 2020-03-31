«Ялту Интурист» закрыли по решению по суда

Работа гостиничного комплекса «Ялта Интурист» остановлена на 30 дней. Соответствующее решение принял суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 – 29 марта в комплексе были зафиксированы серьезные нарушения распоряжений правительства РФ и РК: работали бассейн, кафе, ресторан. Дважды в комплекс вызывали полицию, так как администрация отказывалась добровольно устранять выявленные нарушения и снова открывала закрытые объекты.

В результате на сегодняшний день на территории «Ялты Интуриста» опечатано 7 помещений, работа самого комплекса остановлена до 30 апреля. Сегодня должны быть вынесены аналогичные решения по одному отелю в Алуште и одному в Феодосии.

Напомним, что в РФ запрещено бронировать отели и размещать в них туристов до 1 июня 2020 года. Так что наказанные потеряли не много.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.03.20

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