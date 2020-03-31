Депутат Госдумы: Путин согласился с написанием слова «крымскотатарский» без дефиса

Крымские татары ждут подписания в ближайшее время президентом России Владимиром Путиным указа о едином написании на русском языке слова «крымскотатарский» – без дефиса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Вместе с ректором КИПУ (Крымский инженерно-педагогический университет – прим. «НД») Чингзом Якубовым обратились к главе Крыма Сергею Аксёнову, чтобы выработать единое в соответствии с правилами русского языка решение о написании слова «крымскотатарский». Не скрою, ранее многие писали название нашего народа через дефис, причем без какого-либо злого умысла или желания оскорбить – я бы сказал, не было единой нормы. Но крымских татар такое дефисное написание слова задевало.

Глава Крыма обратился к нашему президенту Владимиру Путину – и нашел полное понимание. К апрелю готовится к изданию Указ президента о внесении изменений – таким образом, будет закреплено единое, правильное написание слова «крымскотатарский», – слитное.

После этого, конечно, предстоит большая работа по внесению изменений в Конституцию Крыма, акты и другие документы – но это уже будет работа более локального значения. Главное и стратегическое решение принято», – заявил Бальбек.

Бальбек также опубликовал письменную рекомендацию Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

«Дефисное написание является более частотным, но противоречит правилам русской орфографии, тогда как слитное написание соответствует правилам русской орфографии, но фактически используется носителями русского языка реже. Полагаем вполне оправданным слитное написание слова «крымскотатарский», – говорится в ответе института на запрос главы Крыма Сергея Аксенова.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 31.03.20

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