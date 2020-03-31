В аэропорту Симферополя заявили об отмене половины ближайших рейсов

Авиакомпании отменили более половины рейсов в Симферополь, запланированных на первую неделю апреля.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму закрыто все, кроме аптек и продовольственных магазинов, отелям, санаториям и прочим заведениям турсферы запрещено бронировать места и размещать постояльцев до 1 июня 2020 года.

В аэропорту Симферополя предполагают, что по итогам в целом апреля пассажиропоток может снизиться более чем на 60%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.03.20

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